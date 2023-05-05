Штормовое предупреждение: шымкентские школьники сегодня будут учиться дома

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В управлении образования Шымкента сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий 5 мая занятия 1-4 классах будут проводиться в дистанционном формате, сообщает Zakon.kz

По информации Otyrar.kz, согласно штормовому предупреждению в Шымкенте 5 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с, днём временами 25 м/с. Ранее сообщалось, что в регионе объявлено штормовое предупреждение до 6 мая. Жителей просят соблюдать меры предосторожности.

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