Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Штормовое предупреждение: шымкентские школьники сегодня будут учиться дома

Штормовое предупреждение: шымкентские школьники сегодня будут учиться дома Фото: pixabay
В управлении образования Шымкента сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий 5 мая занятия 1-4 классах будут проводиться в дистанционном формате, сообщает Zakon.kz

По информации Otyrar.kz, согласно штормовому предупреждению в Шымкенте 5 мая ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с, днём временами 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в регионе объявлено штормовое предупреждение до 6 мая. Жителей  просят соблюдать меры предосторожности.

Елена Вебер
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Алматы
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Провал жилищной реформы, замена КСК и ОСИ на ПК
Разворошить "ОСИное гнездо": заменят ли потребительские кооперативы КСК и ОСИ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления