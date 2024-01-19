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В Абайской области школьники первой смены будут учиться в формате онлайн

дистанционка Фото: pixabay
Управление образования Абайской области предупредило, что 19 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.

На дистанционке будут учиться:

  • 1-11 классы 18 школ Аксуатского района;
  • 1-9 классы 16 школ Бородулихинского района;
  • 1-11 классы 18 школ Кокпектинского района;
  • 1-9 классы 12 школ Аягозского района;
  • 1-4 классы 12 школ, 1-9 классы 1 школы, 1-11 классы 2 школ Бескарагайского района;
  • 1-4 классы 7 школ, 1-9 классы 13 школ, 1-11 классы 3 школ Жарминского района.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что школьников Костанайской области частично перевели на дистанционку.

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Абайская область
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