В Абайской области школьники первой смены будут учиться в формате онлайн
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Управление образования Абайской области предупредило, что 19 января из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся І смены переведены на дистанционный формат обучения, сообщает Zakon.kz.
На дистанционке будут учиться:
- 1-11 классы 18 школ Аксуатского района;
- 1-9 классы 16 школ Бородулихинского района;
- 1-11 классы 18 школ Кокпектинского района;
- 1-9 классы 12 школ Аягозского района;
- 1-4 классы 12 школ, 1-9 классы 1 школы, 1-11 классы 2 школ Бескарагайского района;
- 1-4 классы 7 школ, 1-9 классы 13 школ, 1-11 классы 3 школ Жарминского района.
Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что школьников Костанайской области частично перевели на дистанционку.
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