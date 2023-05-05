Хоккей: где можно будет посмотреть матчи Казахстан – Россия и Казахстан – Беларусь

В Астане на "Барыс Арене" сегодня пройдет первый матч международного турнира 1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023, в котором сборная Казахстана встретится с командой России, сообщает Zakon.kz.

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Прямая трансляция матча Казахстан – Россия начнется в 19:20 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале "Qazsport".

В рамках турнира 7 мая сборная Казахстана сыграет с командой Беларуси.

А уже 9 мая сборная отправится в Ригу, где продолжит подготовку к чемпионату мира. Мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая. Сборная Казахстана выступит в группе "В" и встретится с командами Канады, Латвии, Чехии, Словакии, Швейцарии, Словении и Норвегии.

Как сообщали ранее, совсем недавно юношеская сборная Казахстана показала класс –завоевала путевку в элитный дивизион.