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Спорт

Назван состав сборной Казахстана по хоккею на матчи против России и Беларуси

Назван состав сборной Казахстана по хоккею на матчи против России и Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 19:44 Фото: icehockey.kz
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) сегодня, 30 апреля 2025 года, опубликовала имена хоккеистов, которые вошли в состав сборной Казахстана на матчи против России и Беларуси в рамках Qazaqstan Hockey Open. Список представил тренерский штаб, сообщает Zakon.kz.

В федерации уточнили, что сборная Казахстана по хоккею встретится с командами России и Беларуси на "Барыс Арене" с 1 по 3 мая.

Состав на турнир Qazaqstan Hockey Open:

  • Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", Магнитогорск, ВХЛ), Сергей Кудрявцев ("Арлан", Кокшетау), Максим Павленко ("Рязань – ВДВ", Рязань, ВХЛ);
  • Защитники: Степен Александров ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все – "Барыс", Астана, КХЛ), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Леонид Метальников ("Адмирал", Владивосток, КХЛ) Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Валерий Орехов ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ);
  • Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все – "Барыс", Астана, КХЛ), Владимир Волков, Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау), Вячеслав Колесников ("Номад", Астана), Артем Лихотников ("Хумо", Ташкент), Никита Михайлис ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ), Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва, ВХЛ), Аркадий Шестаков ("Адмирал", Владивосток, КХЛ).

В тренерский штаб вошли:

  • главный тренер – Олег Болякин;
  • тренеры: Леонид Тамбиев, Георгий Верещагин, Павел Бессонов.

Ранее сообщалось, что казахстанские хоккеисты завершают подготовку к ЧМ-2025 в Дании.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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