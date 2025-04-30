Назван состав сборной Казахстана по хоккею на матчи против России и Беларуси
Фото: icehockey.kz
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) сегодня, 30 апреля 2025 года, опубликовала имена хоккеистов, которые вошли в состав сборной Казахстана на матчи против России и Беларуси в рамках Qazaqstan Hockey Open. Список представил тренерский штаб, сообщает Zakon.kz.
В федерации уточнили, что сборная Казахстана по хоккею встретится с командами России и Беларуси на "Барыс Арене" с 1 по 3 мая.
Состав на турнир Qazaqstan Hockey Open:
- Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков ("Магнитка", Магнитогорск, ВХЛ), Сергей Кудрявцев ("Арлан", Кокшетау), Максим Павленко ("Рязань – ВДВ", Рязань, ВХЛ);
- Защитники: Степен Александров ("Торпедо", Усть-Каменогорск), Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Тамирлан Гайтамиров, Артем Королев (все – "Барыс", Астана, КХЛ), Дмитрий Бреус ("Торпедо", Нижний Новгород, КХЛ), Леонид Метальников ("Адмирал", Владивосток, КХЛ) Эдуард Михайлов ("Арлан", Кокшетау), Валерий Орехов ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ);
- Нападающие: Алихан Асетов, Динмухамед Кайыржан, Батырлан Муратов, Максим Мухаметов, Алихан Омирбеков, Руслан Оспанов, Кирилл Панюков, Кирилл Савицкий, Роман Старченко (все – "Барыс", Астана, КХЛ), Владимир Волков, Денис Чапоров ("Арлан", Кокшетау), Вячеслав Колесников ("Номад", Астана), Артем Лихотников ("Хумо", Ташкент), Никита Михайлис ("Металлург", Магнитогорск, КХЛ), Евгений Рымарев ("Юнисон", Москва, ВХЛ), Аркадий Шестаков ("Адмирал", Владивосток, КХЛ).
В тренерский штаб вошли:
- главный тренер – Олег Болякин;
- тренеры: Леонид Тамбиев, Георгий Верещагин, Павел Бессонов.
Ранее сообщалось, что казахстанские хоккеисты завершают подготовку к ЧМ-2025 в Дании.
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