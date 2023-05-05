Четыре члена экипажа вылетевшего из Алматы самолета отравились бортовой едой, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", это произошло на чартерном рейсе компании Air Charter Service. Пострадавшие свое недомогание связали с продуктами, которые ели на борту. Санврачи провели проверку на кухне и складах компании-поставщика и обнаружили нарушения не только в хранении обедов и завтраков. Выяснилось, что в цехе в ужасном состоянии были канализационные трубы и раковина. Обнаружен стафилококк. Предпринимателя оштрафовали на 1600 МРП (5,5 млн тенге).





"Выявлено множество нарушений. В ходе внеплановой проверки мы взяли образцы. Наложен штраф", – сообщила и.о. руководителя отдела мониторинга ДСЭК на транспорте Акмарал Семизбаева.

Отмечается, что предприниматель с выявленными нарушениями согласился.

Бортпроводники уже чувствуют себя хорошо, все приступили к работе, закрыв больничные листы.

Ранее пассажир заявил о бомбе на борту самолета в Астане.