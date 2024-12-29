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#Крушение самолета в Актау
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Происшествия

Крушение самолета в Актау: с погибшими членами экипажа и пассажирами простились в Азербайджане

похороны, траур, Баку, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 15:34 Фото: pixabay
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с членами экипажа, которые погибли в авиакатастрофе близ Актау, сообщает Zakon.kz.

29 декабря глава Азербайджанской Республики и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в траурной церемонии, которая проходила в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

"Глава государства выразил соболезнования членам семей и близким погибших", – сообщает пресс-служба президента.
похороны, Баку, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 15:34

Фото: minval

По данным портала minval.az, пилотов Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова, а также стюардессу Хокуму Алиеву похоронят на II Аллее почетного захоронения.

Также сегодня, 29 декабря 2024 года, сразу в нескольких населенных пунктах страны проходят похороны пассажиров воздушного судна, которые погибли во время крушения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что борт авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в небе над Российской Федерации и смог аварийно сесть под Актау лишь благодаря профессионализму пилотов.

Во время телефонного разговора с Алиевым Путин принес извинения за трагический инцидент с самолетом AZAL.

Андрей Дюсупов
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