Как в Алматы отпразднуют 7 Мая

Фото: Zakon.kz

В акимате Алматы рассказали о мероприятиях, которые пройдут в городе в день Защитника Отечества – 7 Мая, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 7 Мая в 11:00 состоится праздничный концерт и церемония награждения военнослужащих в парке имени 28 гвардейцев- панфиловцев. "В концерте примут участие военнослужащие, военный духовой оркестр, а также на сцене выступят Баглан Абдраимов, Толкын Забирова, квартет "IL Canto", Жамиля Серкебаева и др.". Пресс-служба акимата Алматы Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города: Алатауский район. Возложение цветов к памятнику "Ер есімі – ел есінде" с участием ветеранов района и молодежи состоится 7 мая в 10:00 перед зданием районного акимата по ул. Жанкожа Батыра, 26. Праздничное мероприятие пройдет в Атлетической деревне в 11:00.

Алмалинский район. Конкурс исполнителей патриотических песен "Елім менің" состоится 7 мая в 17:00 на Арбате.

Бостандыкский район. Торжественное мероприятие пройдет 5 мая в 11:00 в региональном командовании "Оңтүстік" воинской части 5571 Национальной гвардии, ул. Попова 1а.

Жетысуский район. Проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества, с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, актива ветеранских организаций и представителей Вооруженных сил пройдет 7 мая в 14:00 в мкр. Кемел на ул. Есим хана, 127а;

Медеуский район. 6 мая на площади перед зданием Академии наук (ул. Шевченко, 28) в 10:00 состоится праздничный концерт.

Наурызбайский район. 5 мая в 10:00 в воинской части, мкр. Акжар, ул. Даулеткерей, 178 пройдет концерт.

Турксибский район. Программа, посвященная Дню защитника Отечества, пройдет 6 мая в Военном институте Сухопутных войск РК 9 (Красногорская, 4) в 11:00. Новость по теме Марш к 9 Мая в Алматы пройдет в онлайн-формате Ранее в акимате рассказали, куда пойти в Алматы 9 мая. Читайте также В одном из районов Акмолинской области запустят современную фабрику Ветеранам ВОВ будет оказана единовременная матпомощь на сумму 4,6 млрд тенге Четыре члена экипажа вылетевшего из Алматы самолета отравились бортовой едой

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