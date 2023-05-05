Как в Алматы отпразднуют 7 Мая
Фото: Zakon.kz
В акимате Алматы рассказали о мероприятиях, которые пройдут в городе в день Защитника Отечества – 7 Мая, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, 7 Мая в 11:00 состоится праздничный концерт и церемония награждения военнослужащих в парке имени 28 гвардейцев- панфиловцев.
"В концерте примут участие военнослужащие, военный духовой оркестр, а также на сцене выступят Баглан Абдраимов, Толкын Забирова, квартет "IL Canto", Жамиля Серкебаева и др.".Пресс-служба акимата Алматы
Помимо этого, праздничные мероприятия состоятся во всех районах города:
- Алатауский район. Возложение цветов к памятнику "Ер есімі – ел есінде" с участием ветеранов района и молодежи состоится 7 мая в 10:00 перед зданием районного акимата по ул. Жанкожа Батыра, 26. Праздничное мероприятие пройдет в Атлетической деревне в 11:00.
- Алмалинский район. Конкурс исполнителей патриотических песен "Елім менің" состоится 7 мая в 17:00 на Арбате.
- Бостандыкский район. Торжественное мероприятие пройдет 5 мая в 11:00 в региональном командовании "Оңтүстік" воинской части 5571 Национальной гвардии, ул. Попова 1а.
- Жетысуский район. Проведение праздничного концерта, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества, с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, актива ветеранских организаций и представителей Вооруженных сил пройдет 7 мая в 14:00 в мкр. Кемел на ул. Есим хана, 127а;
- Медеуский район. 6 мая на площади перед зданием Академии наук (ул. Шевченко, 28) в 10:00 состоится праздничный концерт.
- Наурызбайский район. 5 мая в 10:00 в воинской части, мкр. Акжар, ул. Даулеткерей, 178 пройдет концерт.
- Турксибский район. Программа, посвященная Дню защитника Отечества, пройдет 6 мая в Военном институте Сухопутных войск РК 9 (Красногорская, 4) в 11:00.
Марш к 9 Мая в Алматы пройдет в онлайн-формате
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