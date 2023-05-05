О последствиях сильного ветра в Шымкенте рассказали в ДЧС

4 мая 2023 года личным составом Департамента по ЧС Шымкента проведены аварийно-восстановительные работы из-за последствий сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что всего по городу зафиксированы выезды по трем адресам, из них по двум – проведены аварийно-спасательные работы. В работах были задействованы три единицы техники и восемь единиц личного состава ДЧС Шымкента:

3 мая в 13:55 в районе Туран из-за сильного ветра (порывы до 12 м/с) на Темирланском шоссе произошло частичное разрушение облицовки фасадной части девятиэтажного жилого дома на площади около 6 кв. м. Сотрудниками ДЧС проведена работа по закреплению обвисших конструкций. Опасности для граждан нет.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

4 мая в 12:20 на пересечении улиц Кабанбай батыра и Ерманова в Аль-Фарабийском районе из-за сильного ветра (порывы до 23 м/с) на легковой автомобиль упало дерево. Погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

4 мая в 17:33 по адресу: мкр. Астана, дом №74 наружная обшивка на площади 3 кв. м из-за сильного ветра обвисла. Проведены работы по закреплению разъединенной облицовки. Пострадавших и погибших нет.





Также сообщается, что из-за сильного ветра остались без электричества жители ряда микрорайонов (Бозарык, Жалын, откорм совхоз, Сауле, Қатын-Бридж, Агропром, Самал базар, Турлановка, Кызылжар, Игилик, Жибек жолы базар, животноводческий рынок, Лесхоз, Бозарык, Ташкентское шоссе, ТВ Мурана, Ату, Коммунизм).

"Сотрудники ТОО "Оңтүстік жарық транзит" провели работы по подключению электроэнергии по вышеуказанным адресам. 5 мая по состоянию на 8:20 электричество подключено". Пресс-служба ДЧС Шымкента

Кроме того, без электроэнергии из-за сильного ветра остались 980 абонентов в мкр. Достык и жилом массиве Сайрам.

"В этом направлении работает городская служба энергетики". Пресс-служба ДЧС Шымкента

Ранее в Управлении образования Шымкента сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий 5 мая занятия в 1-4 классах будут проводиться в дистанционном формате. Согласно штормовому предупреждению, в городе ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с.