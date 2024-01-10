Сильный ветер обрушился на Тараз
Фото: Instagram/taraz.akimdigi
Департамент по ЧС Жамбылской области обратился к жителям Тараза из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.
В социальных сетях появились видео, как ветер повалил деревья в городе.
Меры безопасности во время сильного ветра
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- отключите электричество, газ и перекройте водопровод;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
- не пользуйтесь лифтом.
Если сильный ветер застал на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.
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