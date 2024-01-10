Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сильный ветер обрушился на Тараз

Сильный ветер обрушился на Тараз Фото: Instagram/taraz.akimdigi
Департамент по ЧС Жамбылской области обратился к жителям Тараза из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились видео, как ветер повалил деревья в городе. 


Меры безопасности во время сильного ветра

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • отключите электричество, газ и перекройте водопровод;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;
  • не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

Читайте также

курение в самолете
Родителей наказали за курение 15-летней жительницы Атырау в самолете
Угрожали и вымогали деньги: уголовное дело о смерти студента из Щучинска направили в суд
Угрожали и вымогали деньги: уголовное дело о смерти студента из Щучинска направили в суд
Житель Астаны заказал убийство родственницы жены за 10 млн
Житель Астаны заказал убийство родственницы жены за 10 млн
Анастасия Стативкина
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: