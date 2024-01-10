Сильный ветер обрушился на Тараз

Департамент по ЧС Жамбылской области обратился к жителям Тараза из-за сильного ветра, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились видео, как ветер повалил деревья в городе.





Меры безопасности во время сильного ветра

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

отключите электричество, газ и перекройте водопровод;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон, – туалеты, коридоры, встроенные шкафы;

не пользуйтесь лифтом.

Если сильный ветер застал на улице: