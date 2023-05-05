Еще одна страна высказалась о возможной независимости от Великобритании

Премьер-министр Гренады Дикон Митчелл верит, что при его жизни островное государство Вест-Индии перестанет быть конституционной монархией с британским монархом в качестве главы государства, сообщает Zakon.kz.

Гренада проявляет все больший интерес к тому, чтобы стать республикой, причем премьер-министр страны надеется, что это произойдет под его руководством.



В интервью Sky News премьер-министр Гренады Дикон Митчелл рассказал о республиканизме, Содружестве и отношениях островного государства с Великобританией в преддверии коронации короля.

45-летний премьер-министр, который находится на своем посту уже 10 месяцев, сказал, что у него есть "надежда", что это произойдет во время его руководства, но исключил возможность каких-либо конкретных конституционных изменений до 2024 года.

Он подчеркнул, что на сегодня этот вопрос не является приоритетным. Более важными остаются экономические, медицинские и социальные вопросы.

Разговоры об этом усилились после заявления Ямайки по ускорению планов о переходе в республику. Говоря о позиции Ямайки, премьер Гренады Митчелл заявил, что решение должно принимать ямайский народ и правительство.

"У Ямайки долгая история. Ямайцы очень гордятся Великобританией, они очень националистичны. Поэтому я думаю, что они решат, когда им будет предоставлена возможность, что в их интересах". Дикон Митчелл

Премьер-министр отметил, что население Гренады разделилось по отношению к республиканизму, некоторые "апатичны", так как считают, что это не "изменит ситуацию" в их повседневной жизни. Однако он добавил, что для продвижения Гренады к автономии важно образование.

Премьер-министр подчеркнул, однако, что даже если Гренада станет республикой, он хотел бы сохранить хорошие отношения с Великобританией.



Другая вест-индская страна, Барбадос, официально стала республикой в 2021 году, перейдя от парламентской конституционной монархии, главой государства в которой была покойная королева.

В последнее время у королевской семьи были напряженные отношения с государствами Карибского бассейна.



В прошлом году младший сын королевы, Эдвард, и его жена Софи во время своего турне по странам Карибского бассейна столкнулись с оппозицией из-за протестов против колониализма. Они отменили свой визит в Гренаду еще до начала тура.

За месяц до этого принц Уильям осудил рабство во время выступления на Ямайке, но не извинился.