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Европейский центральный банк снова повысил ключевую ставку до 3,75%

ЕЦБ, ставка, евро, повышение Фото: pixabay
Вслед за ФРС совет управляющих Европейского центрального банка решил поднять три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, сообщает Zakon.kz.

В рамках повышения ключевая процентная ставка увеличилась до 3,75%, по депозитам – до 3,25%, маржинальная кредитная ставка выросла до 4,00%. Новые ставки начнут действовать с 10 мая 2023 года.

"Прогноз инфляции остается довольно высоким в течение слишком долгого времени. В свете продолжающегося высокого инфляционного давления Совет управляющих принял решение поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. В целом поступающая информация поддерживает оценку среднесрочного прогноза инфляции, которую Совет управляющих сформировал на своем предыдущем заседании", – говорится в сообщении ЕЦБ.

В банке пояснили, что, несмотря на то, что общая инфляция снизилась за последние месяцы, базовое ценовое давление все еще остается сильным.

Также отмечается, что ключевые процентные ставки ЕЦБ остаются основным инструментом Совета управляющих для определения курса денежно-кредитной политики.

В марте текущего года ЕЦБ также повысил все основные ставки сразу на 50 базисных пунктов.

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