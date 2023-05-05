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Почти на 185 млн тенге оштрафовали юриста казино за коррупцию

Почти на 185 млн тенге оштрафовали юриста казино за коррупцию Фото: unsplash
В Акмолинской области юрист казино осужден за коррупцию. Об этом корреспонденту Zakon.kz 5 мая 2023 года рассказали в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции РК.

2 мая приговором Бурабайского районного суда осужден за дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 млн тенге.

"Он признан виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тыс. долларов за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино".Пресс-служба Антикора

В ведомстве отметили, что осужденный лишен пожизненного права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Антикоррупционной службой по Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тыс. до 800 тыс. тенге от начальников отделов за общее покровительство при выполнении ими служебных обязанностей. Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 5 млн тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка.

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