Сотрудник КТЖ лишился свободы, получив взятку в 1,5 млн тенге

Осужден начальник Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки". Об этом 22 ноября 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что приговор в отношении начальника Жемского эксплуатационного локомотивного депо филиала "Батыс" ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" и других оглашен Мугалжарским районным судом Актюбинской области.

"Он признан виновным в получении через посредника – менеджера по кадрам локомотивного депо – взятки в сумме 1,5 млн тенге за трудоустройство лица на должность помощника машиниста тепловоза. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. Этим же приговором посредник осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы, лицо, давшее взятку, и его пособник – к 3 годам лишения свободы", – говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

"Судебный акт в законную силу не вступил", – заключили в Антикоре.

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