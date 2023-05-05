Максим Галкин опубликовал архивное видео с дочкой в платье от Юдашкина

Комик и телеведущий Максим Галкин поделился архивными фото и видео с дочерью Лизой. Они были сделаны во время одного из показов российского художника-модельера, кутюрье Валентина Юдашкина, которого не стало 2 мая 2023 года. Ему было 59 лет, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram, сделанной 4 мая 2023 года, комик уточнил, что в показе участвовали его дети.

"Вспомнился показ Валентина Юдашкина в марте 2018, в котором участвовали наши дети. Для них это было большим событием. Лизе здесь четыре с половиной года", – написал Максим Галкин.

Фото: Instagram/maxgalkinru

На публикацию отреагировала супруга кутюрье Марина Юдашкина, которая оставила смайлик в виде сердечка.

Фолловеры Максима Галкина в комментариях отметили, что его дочь – прелесть, а также выразили соболезнования в связи со смертью кутюрье:

"Лиза прекрасна!"

"Врожденная актриса и модель! Прямо глаз не отвести, какие у вас детки".



"Какая куколка, лапочка! Прелесть! А Юдашкин умница был. Царствие ему небесное".

"Он был самым лучшим модельером. Его платья были невероятно красивыми, роскошными и необыкновенными... Светлая память Юдашкину!"

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