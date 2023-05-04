Максим Галкин показал детям Диснейленд

Наверное, нет ребенка, который не мечтал бы побывать в сказочном Диснейленде. Так вот, российский комик и телеведущий Максим Галкин исполнил эту мечту своих детей – Лизы и Гарри, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями, сделанными на фоне парижского Диснейленда, Галкин поделился на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/maxgalkinru

Под публикацией, которая на момент выпуска новости сделана 19 часов назад, комик написал: "Позавчера в Диснейленде".

Снимки умилили поклонников комика, которые не в первый раз отмечают, что Максим с Аллой Борисовной – замечательные родители. По словам фанатов супругов, они правильно воспитали детей:

"Классные",



"Какие красивые детки",

"Какие славные детки! Наслаждайтесь!"



"Бесподобные фото! Счастья Вам! Так правильно дети воспитаны",



"Шикарные кадры. Спасибо, что делитесь. Красивые дети и счастливые родители",

"Вы просто молодец, Максим. Вы и Алла – замечательные родители. Счастья вам и вашим деткам",



"Такие красивые фото, обалденная семья, все красивые и вокруг все как будто создано для вас. Глядя на вас мир кажется замечательным",



"Как же мне нравится ваша Лизонька! И Гарри такой славный! Восхищаюсь их воспитанием, знаниями, умением правильно себя вести! Замечательные детки у Вас с Аллой, Максим!"

Также в комментариях фолловеры поблагодарили Галкина за концерт, который он провел в Париже 2 мая:

"Спасибо, Максим, за чудесный концерт в Париже, очень понравилась! Спасибо, что приехали!"

"Вчера была на Вашем потрясающем концерте в Париже... Максим, спасибо Вам за отличный концерт... За Ваш труд. Удачи Вам и до новых встреч! Браво".

Новость по теме Пугачева вернулась в Россию без детей

Ранее Алла Пугачева на своей странице в Instagram показала детей – сына Гарри и дочь Лизу – с чемоданами, которые собирались лететь к отцу в Париж. Позднее Максим Галкин опубликовал видео с сыном Гарри и дочерью Лизой, прилетевшими к отцу в Париж.