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Максим Галкин показал детям Диснейленд

Максим Галкин показал детям Диснейленд Фото: Instagram/maxgalkinru
Наверное, нет ребенка, который не мечтал бы побывать в сказочном Диснейленде. Так вот, российский комик и телеведущий Максим Галкин исполнил эту мечту своих детей – Лизы и Гарри, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями, сделанными на фоне парижского Диснейленда, Галкин поделился на своей странице в Instagram.

Максим Галкин исполнил мечту детей

Фото: Instagram/maxgalkinru

Под публикацией, которая на момент выпуска новости сделана 19 часов назад, комик написал: "Позавчера в Диснейленде".

Снимки умилили поклонников комика, которые не в первый раз отмечают, что Максим с Аллой Борисовной – замечательные родители. По словам фанатов супругов, они правильно воспитали детей:

  • "Классные",
  • "Какие красивые детки",
  • "Какие славные детки! Наслаждайтесь!"
  • "Бесподобные фото! Счастья Вам! Так правильно дети воспитаны",
  • "Шикарные кадры. Спасибо, что делитесь. Красивые дети и счастливые родители",
  • "Вы просто молодец, Максим. Вы и Алла – замечательные родители. Счастья вам и вашим деткам",
  • "Такие красивые фото, обалденная семья, все красивые и вокруг все как будто создано для вас. Глядя на вас мир кажется замечательным",
  • "Как же мне нравится ваша Лизонька! И Гарри такой славный! Восхищаюсь их воспитанием, знаниями, умением правильно себя вести! Замечательные детки у Вас с Аллой, Максим!"

Также в комментариях фолловеры поблагодарили Галкина за концерт, который он провел в Париже 2 мая:

  • "Спасибо, Максим, за чудесный концерт в Париже, очень понравилась! Спасибо, что приехали!"
  • "Вчера была на Вашем потрясающем концерте в Париже... Максим, спасибо Вам за отличный концерт... За Ваш труд. Удачи Вам и до новых встреч! Браво".

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