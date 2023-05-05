Грозившего джихадом правительству "террориста" осудили на два года в Костанае

В Костанайском суде №2 вынесли приговор "террористу" Олжасу Дюсекееву, сообщает Zakon.kz.

В августе 2022 года мужчина в алкогольном опьянении позвонил в полицию и сообщил заведомо ложную информацию об акте терроризма и о готовности объявить джихад правительству. Он также сказал, что находится вооруженный в резиденции президента в жилом массиве Амангельды в Костанае.



"Дюсекбаев осужден на 2 года и 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля", – говорится в сообщении суда.

Как отметили в суде, в связи с возмещением осужденным материального ущерба приняты отказы от исков представителей потерпевших ГУ "Департамент полиции Костанайской области МВД РК", РГУ "Департамент комитета национальной безопасности РК по Костанайской области", ГУ "Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК", КГП "Костанайской областной станции скорой неотложной медицинской помощи", производство по искам прекращено.

Приговор не вступил в законную силу.

13 февраля житель пристоличного Аккольского района отправил сообщение на электронный адрес филиалов одного из столичных банков, в котором угрожал взорвать банк.