Лже-риелтора, обещавшую дешевые квартиры, осудили в Костанае

Суд № 2 Костаная приговорил к четырем годам ограничения свободы женщину, которая обещала клиентам квартиры по сниженным ценам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание "Наша газета", подсудимая обвинялась в том, что обещала клиентам продать по сниженным ценам квартиры и дома, находящиеся в залоге. Однако, брав предоплату, она исчезала.

"Потерпевшими по делу признаны восемь человек, общая сумма ущерба – более 30 млн тенге. В обвинительном акте даже сказано, что Жулдыз Молжигитова разработала преступный план, согласно которому занималась мошенничеством под видом риелторской деятельности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал женщину виновной и назначил ей четыре года в виде ограничения свободы.

Также ей запрещено заниматься посреднической деятельностью при купле-продаже и аренде недвижимости сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.

Похожая история произошла в Усть-Каменогорске. Там 23-летнюю жительницу осудили за то, что она обещала доверчивым горожанкам недвижимость стоимостью ниже рыночной.