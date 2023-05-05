Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Вооружение из каких стран использует Казахстан

Вооружение каких стран использует Казахстан Фото: пресс-служба Минобороны РК
Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов рассказал о том, в каких странах ведется подготовка кадров и вооружение каких стран использует казахстанская армия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ 5 мая 2023 года в кулуарах Всеармейского совещания поинтересовались у вице-министра, какое вооружение у армии страны.

"У нашей армии вооружение из различных государств. Мы приобретаем вооружение не только у Российской Федерации, Турции, США, КНР, но и у других государств", – заявил Султан Камалетдинов.

По его словам, подготовка кадров также осуществляется в разных странах.

"В Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях заключены договоры, контракты различные и меморандумы на подготовку наших кадров. Военнослужащие Вооруженных сил осуществляют свою подготовку не только в РФ, у нас подготовка идет и в Беларуси, Турции, Индии, США, КНР, Пакистане и других государствах. Кроме обучения, непосредственно в этих вузах осуществляется и курсовая подготовка, и совместная подготовка подразделений", – отметил вице-министр.

Ранее он рассказал об отношениях Казахстана с соседними странами.

Читайте также

Токаев: Перед нами стоит сложная задача по трансформации нашей армии

Мадина Мамырханова
МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
певица
Пугачева вернулась в Россию без детей
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления