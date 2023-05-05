Вооружение из каких стран использует Казахстан

Вице-министр обороны РК Султан Камалетдинов рассказал о том, в каких странах ведется подготовка кадров и вооружение каких стран использует казахстанская армия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ 5 мая 2023 года в кулуарах Всеармейского совещания поинтересовались у вице-министра, какое вооружение у армии страны.



"У нашей армии вооружение из различных государств. Мы приобретаем вооружение не только у Российской Федерации, Турции, США, КНР, но и у других государств", – заявил Султан Камалетдинов.

По его словам, подготовка кадров также осуществляется в разных странах.

"В Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях заключены договоры, контракты различные и меморандумы на подготовку наших кадров. Военнослужащие Вооруженных сил осуществляют свою подготовку не только в РФ, у нас подготовка идет и в Беларуси, Турции, Индии, США, КНР, Пакистане и других государствах. Кроме обучения, непосредственно в этих вузах осуществляется и курсовая подготовка, и совместная подготовка подразделений", – отметил вице-министр.

Ранее он рассказал об отношениях Казахстана с соседними странами.