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В мире идут гибридные войны – Токаев о смене природы современных конфликтов

гибридные войны Фото: pexels
Касым-Жомарт Токаев на Всеармейском совещании указал на важность развития системы военного образования и науки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства высказался о роли науки в армии.

"Развитие системы военного образования и науки – очень важная задача. Военные академии и институты должны соответствовать мировым стандартам. Следует укреплять материальную базу высших учебных заведений в этой области. Также необходимо адаптировать образовательную программу к современным требованиям", – заявил президент. 

Токаев также указал на необходимость широко использовать возможности других высших учебных заведений для подготовки военных специалистов.

"Ректоры должны нести прямую ответственность за боевую подготовку студентов. Вопрос военной безопасности должен основываться на научных выводах. То есть необходимо отдавать приоритет исследовательской работе. Военно-учебные заведения должны установить тесные связи с предприятиями в области обороны. Природа современных конфликтов совершенно иная. В мире идут гибридные войны. Поэтому повышение интеллектуального потенциала Вооруженных Сил является очень важной задачей. Образование и обучение всегда должны дополнять друг друга", – резюмировал глава государства. 

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев пообещал, что зарплаты военных летчиков, преподавателей и медиков, работающих в этой сфере, повысятся.


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