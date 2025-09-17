#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
539.54
637.09
6.52
Политика

Токаев назвал религиозных лидеров послами мира

Астана, Токаев, религия , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 11:32 Фото: pixabay
Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 17 сентября 2025 года указал на важность духовной дипломатии, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что сегодня в мире нарастают вызовы, обостряется международная ситуация. В результате увеличивается количество различных конфликтов.

"Переменчивый период никому не дается легко. К сожалению, характер войны становится все более серьезным. Однако мы из прошлого должны извлечь правильные уроки и стремиться к конструктивным и открытым переговорам. Сделкам нет альтернативы. В этом смысле значение сегодняшнего съезда уникально: религиозных лидеров можно назвать послами мира. Вы объединились ради общего блага и полны решимости мобилизовать мировое сообщество на благое дело", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Прописать "заповеди для алгоритмов" предложил Касым-Жомарт Токаев
11:08, Сегодня
Прописать "заповеди для алгоритмов" предложил Касым-Жомарт Токаев
Токаев предложил закрепить роль духовных лидеров в борьбе с климатическими изменениями
11:04, Сегодня
Токаев предложил закрепить роль духовных лидеров в борьбе с климатическими изменениями
Токаев высказался о рисках ядерного конфликта в мире
10:47, Сегодня
Токаев высказался о рисках ядерного конфликта в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: