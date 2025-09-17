Токаев назвал религиозных лидеров послами мира

Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий 17 сентября 2025 года указал на важность духовной дипломатии, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что сегодня в мире нарастают вызовы, обостряется международная ситуация. В результате увеличивается количество различных конфликтов. "Переменчивый период никому не дается легко. К сожалению, характер войны становится все более серьезным. Однако мы из прошлого должны извлечь правильные уроки и стремиться к конструктивным и открытым переговорам. Сделкам нет альтернативы. В этом смысле значение сегодняшнего съезда уникально: религиозных лидеров можно назвать послами мира. Вы объединились ради общего блага и полны решимости мобилизовать мировое сообщество на благое дело", – отметил Касым-Жомарт Токаев. Ранее Касым-Жомарт Токаев раскрыл секрет этнической и религиозной толерантности.

