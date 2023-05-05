Какие факторы привели к изменению цен на сжиженный газ в Казахстане

Несмотря на недавнее увеличение максимальных розничных цен на сжиженный нефтяной газ, в ближайшем будущем возможен дальнейший рост цен. Это происходит, несмотря на значительное участие государственной компании "КазМунайГаз" в секторе сжиженного газа и государственное регулирование цен.

В нескольких регионах Казахстана цены на автомобильный газ уже повысили. В частности, были повышены предельные розничные цены в Алматы, Алматинской области, ВКО, СКО и области Абай. Это произошло по причине удаленности этих областей от нефтеперерабатывающих мощностей.

В связи с удорожанием логистики на 15-20% с начала года для многих АГЗС данный вид топлива стал убыточен. 25 апреля вступили в силу поправки в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции о повышении тарифов в ряде регионов РК.

Причиной следующего возможного повышения цен на сжиженный газ может стать увеличение тарифов на услуги перевозки, которые были утверждены национальным оператором "Қазақстан темір жолы". Тарифы на услуги КТЖ повысил 27 апреля 2023 года. Таким образом, конечный рост стоимости на перевозку может возрасти ориентировочно до 20%.

Кто производит сжиженный газ?

В последнее время распространяется мнение, что причиной повышения цен на газ становятся частные компании. Но давайте посмотрим кто в Казахстане производит сжиженный газ. Согласно плану поставок сжиженного нефтяного газа вне товарных бирж на апрель 2023 года, размещенному на официальном сайте Министерства энергетики РК, производителями СНГ являются:

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Из приведенных данных видим, что НК "КазМунайГаз" играет ключевую роль в производстве сжиженного нефтяного газа (СНГ) в стране. Лишь в АО "СНПС-Актобемунайгаз" акционером является китайский государственный концерн CNPC. Во всех остальных компаниях (кроме ТОО "Саутс Ойл") "КазМунайГаз" – единственный акционер или один из партнеров.

В апреле 2023 года доля КМГ составила около 70% от общего объема производства СНГ. Ранее Zakon.kz сообщал, что 80% оптового рынка нефтепродуктов РК также контролирует "КазМунайГаз". Кроме того, законодательство позволяет государству устанавливать предельные оптовые и розничные цены на сжиженный газ. В целом, доля государства через "КазМунайГаз" в производстве и ценообразовании на сжиженный газ является доминирующей.

Дефицит вместо "затоварки"

Были ожидания, что когда государство возьмет на себя всю цепочку поставок газа, товара станет больше и цены будут ниже. В январе этого года СМИ даже писали о "затоварке" сжиженным нефтяным газом. Но сейчас картина поменялась: эксперты отрасли говорят о грядущем дефиците СНГ из-за возросшего ценового разрыва с основным нефтепродуктом – бензином марки Аи-92.

Здесь стоит пояснить, когда цены на бензин растут, а на сжиженный газ остаются относительно низкими, то потребители покупают более дешевое топливо. Это приводит к увеличению спроса на СНГ и к дефициту.

Есть и еще одна причина дефицита СНГ на рынке: когда производство сжиженного газа становится убыточным из-за высокой себестоимости, производители уменьшают объемы производства или переключаются на производство других видов топлива с более высокой прибыльностью.

В апреле министр энергетики Алмасадам Саткалиев отметил, что себестоимость 1 литра сжиженного газа составляет более 70 тенге при отпускной цене в 50 тенге за литр, а также подтвердил убыточность производства СНГ. Эти факторы привели к изменению цен на сжиженный газ и потенциальному дефициту на рынке.

Несмотря на то, что возле каждого нефтеперерабатывающего завода есть хранилища для сжиженного газа, предлагающие услуги по хранению и отправке топлива, эти компании не участвуют в покупке или продаже топлива в рамках плана поставок и не могут устранять дефицит.

Таким образом, несмотря на существенное присутствие государственной компании "КазМунайГаз" в секторе сжиженного газа и государственное регулирование цен, существует высокая вероятность очередного повышения предельных розничных цен на сжиженный газ. Это показывает, что государственное управление не всегда является путем к низким ценам и может быть недостаточным для обеспечения стабильности цен на рынке. Вместо этого, необходимо рассмотреть другие подходы к регулированию, такие как стимулирование конкуренции и инвестиций в сектор, для обеспечения более устойчивого и долгосрочного решения проблемы с ценами на сжиженный газ.