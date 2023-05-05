Акимат Алматы назвал еще один ЖК, где не стоит покупать квартиры

В ходе мониторинга интернет-ресурсов Управление градостроительного контроля Алматы выявило объявление о продаже квартир в жилом комплексе по адресу пр. Достык 170/1. Как рассказали Zakon.kz в ведомстве, горожан предостерегают от покупки недвижимости в ЖК по этому адресу.

Стоит отметить, что строительство на данном участке с целевым назначением многоквартирного жилого дома (МЖД) было начато собственником при наличии архитектурно-планировочного задания еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет.

"Позднее участок был передан другому собственнику, который возвел рядом на этом же участке незаконные нестационарные торговые объекты. Управлением в отношении собственника подан иск на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года года было вынесено решение о сносе торговых объектов. Ожидается вступление решения суда в законную силу". Пресс-служба акимата Алматы

Еще одно исковое заявление было подано на снос уже самого здания в Медеуский районный суд, с заявлением об обеспечении иска, в части наложения ареста на недвижимое имущество, запрет на производство СМР и запрет на выдачу разрешительной документации.

Судебные разбирательства еще ведутся, назначена судебно-строительная экспертиза.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36", – сказано в сообщении.

В марте акимат Алматы уже публиковал список жилых комплексов, в которых не рекомендуется покупать квартиры.