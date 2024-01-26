В каких ЖК в Алматы не рекомендуют покупать жилье

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с заявлением к жителям города. Как оказалось, в ведомстве обновили список жилых комплексов, которые не рекомендуют рассматривать для покупки, сообщает Zakon.kz.

По актуальной информации на 26 января 2024 года, список состоит из 45 жилых комплексов (ЖК). Реестр пополнился рядом ЖК, не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями. "В список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы Алатауский район ЖК "Питтсбург". МЖК ORDA CITY. МЖК Dostar Deluxe. Алмалинский район ЖК Auezov Apartaments. ЖК Tole BI Residence. Наурызбайский район ЖК Apple Park. ЖК "Люксембург". ЖК "Мунартау". Таунхаус по адресу: мкр. Карагайлы, 2-е отделение. Коттеджный городок Sofia Village. ЖК Flora. ЖК Lantana. ЖК "Французский дом". МЖК по адресу: ул. Кенесары хана, уч. 98. Блокированный дом по адресу: мкр. Карагайлы, ул. Куралай, дом 37. Бостандыкский район МЖК "Баганашыл". ЖК "Швейцария". Клубный дом Rich. Клубный дом Khan. ЖК Graff. МЖД по адресу: мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46. Клубный дом Pine Hills. Клубный дом по адресу: мкр. Нур-Алатау, ул. К.Тауасарулы, дом. 71/21. Блокированный дом по адресу: мкр. Аскар тау, ул. Жансая, 17Б. ЖК EVIM NOVO. ЖК "Баракат". Таунхаус по адресу: мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 39, 41. Клубный дом по адресу: мкр. Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13. Клубный дом по адресу: пр. аль-Фараби, уч. 128/3. Медеуский район Клубный дом Sky Club House. Клубный дом Priority. ЖК Sky Park. Таунхаус "Мечта". ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1. Клубный дом Maison. Клубный дом Demeu Residence. Клубный дом Pine Hill Residence. Клубный дом Alma Garden. Клубный дом Chelsea Club House. ЖК Domino Life. МЖД Monterosa. Таунхаус по адресу: ул. 3, уч. 12. Таунхаус по адресу: ул. Оспанова, 89/10. МЖД по адресу: ул. Нурмагамбетова, 374/1 18. Клубный дом Damac House. Фото: пресс-служба Управление градостроительного контроля Алматы "Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному телефону +7 705 89 66 000". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы Материал по теме Еще cемь ЖК попали в список не рекомендуемых для покупки жилья в Алматы Стоит отметить, что этот список постоянно обновляется. Читайте также В ЗКО накажут педагогов за отправку детей на олимпиаду с посторонним водителем Выгодно ли Казахстану покупать в России электроэнергию, рассказали в KEGOC Фейки о землетрясении в Алматы: двух женщин привлекли к ответственности

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