Золотые слитки конфисковали у пассажира авиарейса Шымкент –Стамбул

Фото: пресс-служба КГД РК

4 мая 2023 года около 18:10 по времени Астаны во время проверки авиарейса сообщением Шымкент –Стамбул был предотвращен незаконный вывоз из Казахстана драгоценных металлов, сообщает Zakon.kz.

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