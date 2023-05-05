Золотые слитки конфисковали у пассажира авиарейса Шымкент –Стамбул
Фото: пресс-служба КГД РК
4 мая 2023 года около 18:10 по времени Астаны во время проверки авиарейса сообщением Шымкент –Стамбул был предотвращен незаконный вывоз из Казахстана драгоценных металлов, сообщает Zakon.kz.
В проверке авиарейса участвовали специалисты таможенного поста "Ауежай-Шымкент" совместно с сотрудниками пограничной службы отделения пограничного контроля "Шымкент" (Авиационный) при содействии службы авиационной безопасности аэропорта города Шымкента.
Подозреваемого задержали.
"Общий вес золотых слитков составил 1,434 кг. Предварительная стоимость товара по официальному курсу НБ РК составляет 41 148 000 тенге", – говорится в сообщении.
Материалы по данному факту переданы в Департамент экономических расследований по г. Шымкенту АФМ РК для проведения дальнейших процессуальных действий.
Ранее в феврале контрабандное золото на 10 млн тенге пытались ввезти в Казахстан.
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