В Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза золота и серебра

Министр промышленности и строительства приказом от 29 октября 2024 года утвердил Правила ввоза на территорию РК из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывоза с территории РК в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, сообщает Zakon.kz.

В правилах определены следующие термины:

драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде;

– золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом состоянии и виде; аффинированные драгоценные металлы – драгоценные металлы, очищенные от посторонних примесей и сопутствующих компонентов, доведенные до качества, соответствующего национальному или международному стандарту;

– драгоценные металлы, очищенные от посторонних примесей и сопутствующих компонентов, доведенные до качества, соответствующего национальному или международному стандарту; сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы – необработанные драгоценные металлы (в том числе сплав Доре в виде слитка, катодные металлы), цинковые осадки, лом и отходы драгоценных металлов, руды и концентраты драгоценных металлов, руды, концентраты и зола цветных металлов, полупродукты производства цветных металлов, содержащие драгоценные металлы.

При ввозе в Казахстан из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Казахстана в эти страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, уполномоченный орган осуществляет процедуру государственного контроля в соответствии с решениями Евразийской экономической комиссии и законом о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

При ввозе драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, государственный контроль включает в себя:

проверку партии драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на соответствие данным, указанным в сопроводительной документации, в том числе нормативной технической и (или) технической документации;

оценку стоимости драгоценных металлов с учетом цен мирового рынка;

определение источника происхождения драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

контроль соблюдения требований законодательства РК при совершении сделок с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;

контроль содержания драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы.

При ввозе на переработку руд, концентратов и золы цветных металлов, полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы, государственный контроль включает в себя:

определение источника происхождения драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

контроль соблюдения требований законодательства РК при совершении сделок с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;

контроль содержания драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы.

Результаты государственного контроля при ввозе оформляются уполномоченным органом:

для драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы:

при ввозе – в форме акта государственного контроля, выданного на каждую партию товара;



при ввозе на переработку – в форме акта государственного контроля, выданного на каждую партию товара, а также документа об условиях переработки товаров;

для руд, концентратов и золы цветных металлов, полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы:

при ввозе на переработку – в форме документа об условиях переработки товаров;

для аффинированных драгоценных металлов:

при ввозе – в форме акта государственного контроля, выданного на каждую партию товара.

Для получения акта государственного контроля на каждую партию необходимо представить в уполномоченный орган следующие документы:

письмо-заявка, в котором указываются данные о заявителе (в том числе адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя), наименование драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД), количество драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, перечень прилагаемых документов, необходимых для осуществления государственного контроля;

электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему на государственном и/или русском языках, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – копию иного документа, подтверждающего намерения сторон, на государственном и/или русском языках;

копия спецификации на драгоценные металлы, сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, с указанием полного ассортимента (наименования, маркировки, артикула, номера партии и т. д.), количества и массы;

копия документа о содержании драгоценных металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы, за исключением ювелирных изделий и изделий золотых и серебряных дел мастеров, других изделий и их частей;

уведомление о начале или прекращении деятельности по ввозу на территорию РК и вывозу с территории РК аффинированных драгоценных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.

Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в сроки, не превышающие трех рабочих дней с момента получения документов. При несоответствии документов требованиям – в течение трех рабочих дней со дня получения результатов контрольных испытаний.

При обнаружении несоответствия документов о содержании драгоценных металлов, предъявляемых к ввозу драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, условиям контракта и нормативной технической документации по составу и содержанию драгоценных металлов уполномоченный орган направляет заявку в Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) Национального банка РК для осуществления контрольных испытаний проб ввозимых драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Для таких целей заявитель при ввозе каждой партии ввозимых драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, отбирает одну пробу, предназначенную для контрольных испытаний, с составлением акта об отборе проб.

Центр хранит вышеуказанную пробу до завершения сделки, но не более одного года со дня приема пробы. О завершении сделки уполномоченный орган в письменном виде уведомляет центр.

При отсутствии несоответствия уполномоченный орган в указанном разделе производит запись "Товар соответствует предъявленным требованиям" и заявитель производит таможенное декларирование.

В выдаче акта государственного контроля при ввозе откажут по следующим основаниям:

в представленных заявителем (уполномоченным представителем заявителя) для осуществления государственного контроля документах содержатся неполные или недостоверные сведения;

не соблюдены требования;

партия драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, не соответствует документам, представленным заявителем (уполномоченным представителем заявителя) для осуществления государственного контроля.

При помещении сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, под таможенные процедуры переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления заявитель дополнительно к акту государственного контроля получает:

документ об условиях переработки товаров на таможенной территории (в случае помещения под таможенную процедуру переработки на таможенной территории);

документ об условиях переработки товаров для внутреннего потребления (в случае помещения под таможенную процедуру переработки для внутреннего потребления).

Вывоз драгоценных металлов из страны

Государственный контроль при вывозе из РК драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, включает в себя:

проверку партии драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на соответствие данным, указанным в сопроводительной документации, в том числе нормативной технической и (или) технической документации;

оценку стоимости драгоценных металлов с учетом цен мирового рынка;

определение источника происхождения драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при совершении сделок с драгоценными металлами и сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы;

контроль содержания драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы;

оценку возможности (невозможности) и экономической целесообразности (нецелесообразности) промышленного извлечения драгоценных металлов из сырьевых товаров в РК на основании документов о содержании драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов или проверку экономической нецелесообразности или невозможности переработки сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на территории РК.

Для получения акта государственного контроля на каждую партию вывозимых драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, заявитель представляет в уполномоченный орган следующие документы:

письмо-заявка, в котором указываются данные о заявителе (в том числе адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпринимателя), наименование драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, код ТН ВЭД, количество драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, перечень прилагаемых документов, необходимых для осуществления государственного контроля;

копия лицензии на экспорт (копия лицензии представляется в случае дальнейшего помещения этих товаров под таможенную процедуру экспорта);

электронная копия внешнеторгового договора (контракта), приложения и (или) дополнения к нему на государственном и/или русском языках, а в случае отсутствия внешнеторгового договора (контракта) – копия иного документа, подтверждающего намерения сторон, на государственном и/или русском языках;

копия спецификации на драгоценные металлы и сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, с указанием полного ассортимента (наименования, маркировки, артикула, номера партии и т. д.), количества и массы;

копия счет-фактуры, или инвойса, или иного документа, используемого для подтверждения стоимости вывозимых драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

расчет стоимости драгоценных металлов;

уведомление о начале или прекращении деятельности по ввозу на территорию РК и вывозу с территории РК аффинированных драгоценных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы;

для субъектов добычи сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, копию контракта на право недропользования (при этом не требуется представления контракта на право недропользования в случае, если копия такого документа была представлена ранее, за исключением случаев, когда в такой документ были внесены изменения и дополнения);

для организаций, имеющих право в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять операции с драгоценными металлами, документ, подтверждающий право собственности на вывозимые товары либо намерения сторон о приобретении товаров;

документ, выданный аккредитованной испытательной лабораторией, о содержании драгоценных металлов и сопутствующих извлекаемых металлов, в котором должны быть указаны сведения об удельном содержании всех драгоценных металлов в сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы;

копию заключения на вывоз (в случае вывоза товара);

копию заключения на переработку (в случае вывоза товара на переработку).

Документы представляются в электронной форме через портал электронного правительства РК.

Также правилами определен перечень документов для вывоза аффинированных драгоценных металлов.

Отказ в выдаче акта государственного контроля при вывозе осуществляется по следующим основаниям:

в представленных для осуществления государственного контроля документах содержатся неполные или недостоверные сведения;

не соблюдены требования;

партия драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, не соответствует документам, представленным заявителем (уполномоченным представителем заявителя) для осуществления государственного контроля;

контрактная стоимость, установленная во внешнеторговом договоре (контракте) или ином документе, подтверждающем намерения сторон, ниже общей стоимости содержащихся в них драгоценных металлов;

цена сделки, установленная во внешнеторговом договоре (контракте) или ином документе, подтверждающем намерения сторон, ниже стоимости металлов, извлечение которых промышленным способом экономически целесообразно, за вычетом стоимости их переработки, в виде необработанных драгоценных металлов, отходов и лома драгоценных металлов, отходов и лома товаров, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов и цинковых осадков.

В заключение на вывоз в строке "Результат заключения" вносятся записи:

"Подтверждается невозможность и экономическая нецелесообразность промышленного извлечения драгоценных металлов из представленных сырьевых товаров в Республике Казахстан", в таком случае товар подлежит таможенному декларированию в таможенной процедуре экспорта;

"Подтверждается возможность и экономическая целесообразность промышленного извлечения драгоценных металлов из представленных сырьевых товаров в Республике Казахстан", в таком случае товар не подлежит таможенному декларированию в таможенной процедуре экспорта.

В заключение на переработку в строке "Результат заключения" вносится запись "Подтверждаются экономическая нецелесообразность и невозможность переработки представленных сырьевых товаров на территории Республики Казахстан", в таком случае товар подлежит таможенному декларированию в таможенной процедуре переработки вне таможенной территории.

В заключение на вывоз либо переработку в строке "Химический состав" указываются ключевые характеристики и особенности вывозимого товара, в том числе включающие показатели максимального и минимального содержания вредных примесей и драгоценных металлов.

При помещении товаров, содержащих драгоценные металлы, под таможенную процедуру переработки вне таможенной территории ЕАЭС, до производства таможенного декларирования заявитель дополнительно к акту государственного контроля и заключению на переработку получает документ об условиях переработки товаров вне таможенной территории.

После прохождения государственного контроля органы государственных доходов РК завершают таможенное декларирование товаров в соответствии с таможенным законодательством РК и ЕАЭС при наличии у заявителя:

для драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы:

лицензии на экспорт (при вывозе);



акта государственного контроля;



документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории (при вывозе товара на переработку);

для руд, концентратов и золы цветных металлов, полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы:

лицензии на экспорт товаров (при вывозе);



заключения на вывоз (при вывозе);



заключения на переработку (при вывозе на переработку);



документа об условиях переработки товаров вне таможенной территории (при вывозе на переработку);

для аффинированных драгоценных металлов:

лицензии на экспорт товаров (при вывозе);



акта государственного контроля.

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2024 года.

Мы писали, что в ноябре в Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных изделий и необработанных алмазов.