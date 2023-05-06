В Жамбылской области крыша рухнула на женщину

Ветром сорвало металлическую кровлю со здания "Казахтелекома", где базируется еще и почта. Тяжелые листы упали с высоты третьего этажа на парковку. В тот момент там шла 57-летняя женщина, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, пострадавшую экстренно доставили в реанимацию. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

"Женщина поступила сегодня утром после падения на нее кровли. Была направлена в реанимационный блок отделения хирургии. На помощь были вызваны из Тараза нейрохирург и реаниматолог. Проводится инфузионная терапия, симптоматическое лечение. Предварительно, у нее контузия спинного мозга, возможен компрессионный перелом". Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Жамбылского района Жетпис Айхожаев

Отмечается, что жуткий ураган бушует в регионе вторые сутки. Порывы ветра достигают 28 м/с. В Таразе падают деревья, обрываются провода. Из-за чего перестают работать светофоры и начинаются пожары. К счастью, крыши в областном центре не срывает.

Ранее о последствиях сильного ветра в Шымкенте рассказали в ДЧС.