Ощутимое землетрясение произошло на побережье Японского моря
Фото: wikimedia.org
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным главного метеорологического управления Японии, толчки были зафиксированы в субботу в 23.47 по времени Астаны. Очаг залегал на глубине 70 км.
Об угрозе цунами не сообщалось.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Отметим, что 3 мая сейсмологи Казахстана зафиксировали в Кыргызстане землетрясение магнитудой 4,5.
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