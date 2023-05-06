Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ощутимое землетрясение произошло на побережье Японского моря

магнитуда Фото: wikimedia.org
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным главного метеорологического управления Японии, толчки были зафиксированы в субботу в 23.47 по времени Астаны. Очаг залегал на глубине 70 км.

Об угрозе цунами не сообщалось.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Отметим, что 3 мая сейсмологи Казахстана зафиксировали в Кыргызстане землетрясение магнитудой 4,5. 

Читайте также

Ситуация в Украине: Дания и ФРГ передадут Киеву 80 танков, Британия заявила о перепродаже украинского оружия

Белиз может отказаться от подданства Великобритании

Президент Сербии заявил о желании вернуть смертную казнь

Елена Беляева
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Тарифы на электроэнергию повысят с 1 июня 2023 года
Насколько повысятся тарифы на электроэнергию с 1 июня 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления