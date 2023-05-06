Ощутимое землетрясение произошло на побережье Японского моря

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на побережье Японского моря в префектуре Аомори, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным главного метеорологического управления Японии, толчки были зафиксированы в субботу в 23.47 по времени Астаны. Очаг залегал на глубине 70 км.

Об угрозе цунами не сообщалось.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Отметим, что 3 мая сейсмологи Казахстана зафиксировали в Кыргызстане землетрясение магнитудой 4,5.