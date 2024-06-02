Очередное нападение на медиков скорой: астанчанин кинулся с ножом на фельдшера

Очередная история произошла в Казахстане с нападением на сотрудников скорой помощи. На этот раз пьяный житель Астаны напал на фельдшера, который приехал на вызов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 2 июня в столичном Департаменте полиции, происшествие произошло минувшей ночью.

"Женщина, пострадавшая от конфликта, позвонила в скорую помощь. Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате", – говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные медработники вызвали "102". Наряд полиции задержал и доставил мужчину в Управление полиции района "Алматы".

"Нож стражи порядка изъяли. Согласно заключению медицинского освидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в комнату временного задержания", – подчеркнули в полиции.

В последнее время по Казахстану участились случаи нападения на медицинских работников. В начале 2024 года в Караганде злоумышленник нанес несколько ударов водителю скорой. В феврале двое мужчин напали на водителя и избили его уже в Темиртау. Также 2 мая сообщалось, что пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Атырау. А 22 мая стало известно, что в Алматы медики скорой помощи столкнулись с агрессивным поведением пациентов во время вызова.