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Смартфоны и роутер, спрятанные в сварочный аппарат, пытались передать в колонию ЗКО

Смартфоны и роутер, спрятанные в сварочный аппарат, пытались передать в колонию ЗКО Фото: пресс-служба ДУИС ЗКО
Сотрудники режимного объекта пресекли незаконную поставку запрещенных предметов в закрытое учреждение Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Пятого мая сотрудники ДУИС пресекли попытку пронести в колонию 11 смартфонов и беспроводной роутер. Как рассказали в ведомстве, запрещенные в закрытом учреждении предметы были хитро спрятаны в сварочном аппарате.

"Оперативными сотрудниками учреждения была получена информация о готовящемся "проносе" запрещенных к использованию предметов на территорию учреждения. В назначенное время в ходе досмотровых мероприятии на КПП контроллером группы досмотра режимного отдела при вскрытии сварочного аппарата были обнаружены 11 смартфонов и беспроводной роутер" Арман Конакбаев, исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник юстиции


Смартфоны и роутер, спрятанные в сварочный аппарат, пытались передать в колонию ЗКО

Фото: пресс-служба ДУИС ЗКО


Начато служебное расследование, сообщает пресс-служба ДУИС Западно-Казахстанской области.

Ранее стало известно, что в учреждении максимальной безопасности Шымкента отбывающие там сроки осужденные разбили камеры наблюдения.

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