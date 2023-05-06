Смартфоны и роутер, спрятанные в сварочный аппарат, пытались передать в колонию ЗКО
Фото: пресс-служба ДУИС ЗКО
Сотрудники режимного объекта пресекли незаконную поставку запрещенных предметов в закрытое учреждение Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Пятого мая сотрудники ДУИС пресекли попытку пронести в колонию 11 смартфонов и беспроводной роутер. Как рассказали в ведомстве, запрещенные в закрытом учреждении предметы были хитро спрятаны в сварочном аппарате.
"Оперативными сотрудниками учреждения была получена информация о готовящемся "проносе" запрещенных к использованию предметов на территорию учреждения. В назначенное время в ходе досмотровых мероприятии на КПП контроллером группы досмотра режимного отдела при вскрытии сварочного аппарата были обнаружены 11 смартфонов и беспроводной роутер" Арман Конакбаев, исполняющий обязанности начальника учреждения подполковник юстиции
Фото: пресс-служба ДУИС ЗКО
Начато служебное расследование, сообщает пресс-служба ДУИС Западно-Казахстанской области.
Ранее стало известно, что в учреждении максимальной безопасности Шымкента отбывающие там сроки осужденные разбили камеры наблюдения.
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