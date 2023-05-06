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Законодательство РК

Канал продажи наркотиков ликвидировали в Текели

Канал продажи наркотиков ликвидировали в Текели Фото: пресс-служба МВД РК
Спецоперацию по задержанию группы распространителей наркотиков провели силовики Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Полицейский области Жетису провели специальную операцию, во время которой были задержаны четыре участника преступной группы по продаже наркотических средств, сообщает пресс-служба МВД.

"Задержанным лицам инкриминируется распространение и сбыт наркотических средств. Все помещены под стражу в изолятор временного содержания. Расследование по зарегистрированным фактам проводится согласно ст.297 УК РК (ч.1 и 3), предусматривающей незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств". Мурат Жумабаев, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Жетысуской области


Канал продажи наркотиков ликвидировали в Текели

Фото: пресс-служба МВД РК

С начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 30 кг различных наркотических средств. Среди них марихуана, гашиш и так называемые синтетические наркотики.

Ранее сотрудники полиции нашли более килограмма наркотиков в доме у 44-летнего жителя аула Ширкели Сырдарьинского района. Наркотические вещества растительного происхождения были разложены в два ведра.

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Мария Мельникова
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