ММА-2023: Ахметов выиграл шестой бой подряд, поединок Жумагулова снова отменен

Казахстанский файтер Кайрат Ахметов одержал шестую подряд победу в One Fighting Championship в Брумфилде (США). А другой наш соотечественник, Жалгас Жумагулов, даже не вышел в октагон UFC из-за отмены его встречи, сообщает Zakon.kz.

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Легковес Кайрат Ахметов сразился с австралийцем Рисом Маклареном (16-8), и бой завершился успехом казахстанского файтера единогласным решением судей. Он одержал 27-ю победу за свою карьеру, из них 8 – в лиге One FC, включая два поражения. Также нужно отметить, что победа над Маклареном стала для Ахметова шестой подряд в известном промоушене. Теперь Кайрат с большой долей вероятности стал главным претендентом на титульный бой.





Фото: Instagram/sayatus

Также нельзя не отметить, что Кайрат Ахметов уже владел титулом чемпиона One FC.

"Успешная поездка в Денвер. 30-я победа в карьере, шестая победа подряд, в топ-5 не осталось тех, кого он не побил. Кайрат Ахметов – один из лучших в мире в своем весе, вне зависимости от организации. Следующая остановка – бой за титул". Саят Абдрахманов, менеджер К. Ахметова

К сожалению, другой наш боец, Жалгас Жумагулов, снова в ожидании соперника, его седьмой бой под флагом UFC отменен. Как передает Fighting, турнир UFC 288 пройдет без казахстанца, так как его бразильский соперник из-за проблем с весом не допущен к поединку. Пока неизвестно, непобежденный Эстевам снова будет драться или найдут другого спортсмена.

Вначале соперником Жалгаса был американец Нейт Менесс, который снялся из-за травмы, затем на очереди был бразилец Эстевам.