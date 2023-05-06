Грубые нарушения выявлены при строительстве многоэтажных домов в Семее

️За ненадлежащее качество строительно-монтажных работ привлечены к административной ответственности пять подрядных организаций. Наиболее грубые нарушения были выявлены на объектах строительства многоэтажных жилых домов Семей, сообщает Zakon.kz.

На основании поступивших обращений внеплановые проверки были проведены на 19 объектах МЖД, 15 из которых были построены с отклонением от проектно-сметной документации. Также установлены факты использования при строительстве бывших в употреблении материалов.



"Как показал анализ в большинстве случаев субъекты строительства допускают нарушения из-за отсутствия знания отраслевого законодательства, некачественной разработки проектной документации, некачественного выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями, слабого контроля со стороны технического и авторского надзоров, что, в конечном итоге, приводит к нарушению законодательства и государственных нормативов в строительстве", - сказал и.о. руководителя Управления по контролю области Абай Азамат Байказаков.

С начала года Управление по контролю области Абай приняло и рассмотрело 397 обращений граждан, ведомством проведено 46 внеплановых проверок в сфере архитектурно-строительного контроля и надзора. В результате проверок к административной ответственности привлечены 32 субъекта, выдано 32 предписания.

Азамат Байзаков отметил, что по итогам работы ГАСК возбуждено 68 административных дел на общую сумму 23,6 млн тенге, из них 32 административных дела направлены для принятия решения в административный суд.

"За 4 месяца зарегистрировано 39 несчастных случаев на производстве. Как показал анализ основными причинами несчастных случаев являются неудовлетворительная организация производства работ со стороны должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях, а также упущения в обучении безопасным приемам труда и грубая неосторожность самих работников", – добавил он.

Напомним, во время очередного выездного совещания аким Семея Нурбол Нурсагатов лично выбирал цвета для новых фасадов, которые будут украшать многоквартирные дома в центральной части областного центра.