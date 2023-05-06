В Узбекистане 15-летний сын заведующей детским садом совращал 6-летних воспитанниц
По информации Nuz.uz, он трогал девочек и заставлял их раздеваться.
Старшеклассник каждый день приходил в детский сад во время тихого часа и находился в подготовительной группе наедине с детьми. Запугивая и угрожая, он заставил четырех девочек раздеться.
Дети рассказали все родителям, которые подали заявление в полицию.
Также родители девочек рассказали, что в помещении, где спали дети, камеры не установлены, а камера на входе в день расследования внезапно перестала работать.
Заведующую детским садом уволили с должности "за безответственное отношение к своим обязанностям и создание опасности для жизни детей".
В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что взяли происшествие под свой контроль. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в Кентау мужчина избил и пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.