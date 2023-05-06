В Узбекистане 15-летний сын заведующей детским садом совращал 6-летних воспитанниц

В одном из дошкольных учреждений Узбекистана сын заведующей детским садом совращал воспитанниц, сообщает Zakon.kz.

По информации Nuz.uz, он трогал девочек и заставлял их раздеваться.

Старшеклассник каждый день приходил в детский сад во время тихого часа и находился в подготовительной группе наедине с детьми. Запугивая и угрожая, он заставил четырех девочек раздеться.

Дети рассказали все родителям, которые подали заявление в полицию.

Также родители девочек рассказали, что в помещении, где спали дети, камеры не установлены, а камера на входе в день расследования внезапно перестала работать.

Заведующую детским садом уволили с должности "за безответственное отношение к своим обязанностям и создание опасности для жизни детей".

В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что взяли происшествие под свой контроль. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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