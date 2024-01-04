Обварили ребенка кипятком: в детском саду Актау прокомментировали громкий инцидент
Как рассказала заведующая детским садом изданию mangystaumedia, нянечка подмывала малышку после сна и не сразу заметила, что вода из крана пошла слишком горячая. Работники уверяют, что травму, которая казалась им несерьезной, обработали покраснения кожи ребенка.
"После сна дети ходят в туалет, и няни их подмывают. У нас в ванной есть раковина, в которую ставят ножками ребенка, и включают душ. Няням мы разрешили мыть детей в перчатках. Когда няня начала мыть девочку, то не почувствовала, как температура воды резко поменялась. Девочка заплакала, няня увидела красноту и сразу выключила воду. Ребенка осмотрела медсестра, намазала пантенолом", – рассказала сотрудница детского сада.
Заведующая позвонила родителям малышки, уверяет она, но забрали ребенка только вечером, и до этого времени девочка вела себя спокойно. Поводов вызывать скорую помощь не было.
"На следующий день ребенка не привели в сад, но пришла мама. Мы извинились, сказали, что готовы возместить ущерб. Да, это наша вина, и мы ее признаем. Няню мы сначала отстранили от работы, а на следующий день расторгли с ней договор", – рассказала заведующая детским садом.
Она отметила, что после инцидента в группах начали устанавливать бойлеры для воды. Частично оборудование уже установили.
26 декабря в Актау мать двухлетней девочки сообщила в социальных сетях, что ее ребенка серьезно обожгли во время купания в частном детском саду. Позднее в местной прессе появилось сообщение, что нянечка, которая мыла ребенка, уволилась.
Ранее стало известно, что с января 2024 года в Казахстане внедряют Единую базу учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации. Об ее преимуществах рассказал вице-министр просвещения Айбат Ильясов. Тем временем, в начале декабря в Казахстане запустили пилотный проект по постановке на очередь в детские сады.