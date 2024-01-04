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Обварили ребенка кипятком: в детском саду Актау прокомментировали громкий инцидент

Обварили ребенка кипятком: в детском саду Актау прокомментировали громкий инцидент Фото: pixabay
Накануне Нового года в одном из частных детских садов Актау нянечка обварила двухлетнего ребенка кипятком во время купания. Заведующая дошкольного учреждения рассказала свою версию случившегося, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала заведующая детским садом изданию mangystaumedia, нянечка подмывала малышку после сна и не сразу заметила, что вода из крана пошла слишком горячая. Работники уверяют, что травму, которая казалась им несерьезной, обработали покраснения кожи ребенка.

"После сна дети ходят в туалет, и няни их подмывают. У нас в ванной есть раковина, в которую ставят ножками ребенка, и включают душ. Няням мы разрешили мыть детей в перчатках. Когда няня начала мыть девочку, то не почувствовала, как температура воды резко поменялась. Девочка заплакала, няня увидела красноту и сразу выключила воду. Ребенка осмотрела медсестра, намазала пантенолом", – рассказала сотрудница детского сада.

Заведующая позвонила родителям малышки, уверяет она, но забрали ребенка только вечером, и до этого времени девочка вела себя спокойно. Поводов вызывать скорую помощь не было.

"На следующий день ребенка не привели в сад, но пришла мама. Мы извинились, сказали, что готовы возместить ущерб. Да, это наша вина, и мы ее признаем. Няню мы сначала отстранили от работы, а на следующий день расторгли с ней договор", – рассказала заведующая детским садом.

Она отметила, что после инцидента в группах начали устанавливать бойлеры для воды. Частично оборудование уже установили.

26 декабря в Актау мать двухлетней девочки сообщила в социальных сетях, что ее ребенка серьезно обожгли во время купания в частном детском саду. Позднее в местной прессе появилось сообщение, что нянечка, которая мыла ребенка, уволилась.

Ранее стало известно, что с января 2024 года в Казахстане внедряют Единую базу учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации. Об ее преимуществах рассказал вице-министр просвещения Айбат Ильясов. Тем временем, в начале декабря в Казахстане запустили пилотный проект по постановке на очередь в детские сады.

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