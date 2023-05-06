Семеро иностранцев пытались незаконно пересечь границу Казахстана с Россией

Граждане Узбекистана пытались незаконно пересечь границу Казахстана с Россией в обход пунктов пропуска, сообщает Zakon.kz.

По информации издания "Мой город", тепловизор зафиксировал, как семеро человек пытаются незаконно пересечь границу Казахстана с Россией в обход пунктов пропуска и направиться в соседнюю страну.

"На тепловизоре четко фиксировалось передвижение, что позволило пограничникам своевременно пресечь их незаконные действия. Указанные лица задержаны. При этом выяснилось, что основной причиной их поступка являлось наличие ограничений на право пересечения границы", – рассказали в Департаменте пограничной службы КНБ по ЗКО.

Задержанных граждан Узбекистана привлекли к ответственности и выдворили из страны.

Ранее девять пакистанцев задержали пограничники Казахстана.



