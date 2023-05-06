28 осетров, 13 тыс. рыб и 7 тюленей: как пограничники борются с браконьерами на Каспии

Погранслужбы службы Казахстана и России оперативно-профилактических мероприятий для пресечения браконьерской деятельности. В ходе мониторинга задержали нарушителей и предотвратили ущерб государству, сообщает Zakon.kz.

Государственные пограничные службы Казахстана и России, совместно с другими уполномоченными органами РК, провели очередной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности. Мероприятия были проведены 30 апреля текущего года.

По результатам рейдовых мероприятий в приграничных водах Казахстана на Каспийском море были задержаны 58 нарушителей закона и изъято 23 плавсредства. Более 100 километров сетей и других орудий браконьерского лова также были изъяты.





Были выпущены в естественную среду обитания 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и 7 тюленей. На нарушителей были наложены административные штрафы в общей сумме 1 647 375 тенге. Благодаря проведенным мероприятиям удалось предотвратить ущерб государству, который мог составить более 588 млн тенге.