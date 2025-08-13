#АЭС в Казахстане
Общество

Браконьера задержали с краснокнижным соколом в Восточном Казахстане

Сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия задержали 55-летнего жителя региона, в автомобиле которого обнаружен сокол-балобан, занесенный в Красную книгу, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 13 августа в полиции, инцидент произошел в ходе рейда, проводимого полицейскими совместно с егерской службой. При осмотре автомобиля марки Suzuki было выявлено наличие одной особи балобана и шести голубей, которых, по предварительной информации, использовали в качестве приманки.


Мужчина доставлен в отдел полиции. В отношении него начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных.

Изъятые у нарушителя птицы переданы на временное содержание в государственный зоопарк Усть-Каменогорска.

Правоохранительные органы напомнили гражданам о необходимости соблюдения природоохранного законодательства и бережного отношения к представителям дикой фауны.

Ранее сообщалось о другом задержании. Банду дерзких браконьеров поймали в Костанайской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
