Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В нескольких областях Казахстана сохраняется штормовое предупреждение

небо, облака Фото: pxhere
Синоптики "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 7 мая. В нескольких областях ожидается гроза, ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

В течение дня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер, с порывами до 23 м/с на западе области. В городе Петропавловск днем также прогнозируется ветер силой 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер на этой территории днем будет достигать порывов 15-20 м/с. В городе Уральск также ожидается гроза в течение дня.

Ночью и утром на западе и юге Мангистауской области прогнозируется туман. В городе Актау также ожидается туман.

Днем на западе и севере Костанайской области прогнозируется гроза, с порывами ветра 15-20 м/с. В то же время в центральной части области сохраняется высокая опасность возникновения пожаров. В городе Костанай также ожидается ветер порывами 15-20 м/с в течение дня.

В южных, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, тогда как на севере области возможна пыльная буря. Ветер на юге, в горных и предгорных районах области будет достигать порывов 15-20 м/с. В городе Шымкент также ожидается гроза, с порывами ветра 15-20 м/с во время грозы.

С 6 мая 21:00 до 7 мая 21:00 по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

С 6 мая 21:00 до 7 мая 21:00 в городах Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Читайте также

Еще одна пирамида: 10 актюбинцев потеряли деньги, вкладываясь в новый "проект"

28 осетров, 13 тыс. рыб и 7 тюленей: как пограничники борются с браконьерами на Каспии

Минздрав Казахстана подвел итоги коронавирусной пандемии

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
король Великобритании
Гигантский пенис выстригли на газоне в месте празднования коронации короля Чарльза III
Нацбанк обратился к казахстанцам
Нацбанк обратился к казахстанцам
В Казахстане из перечня праздничных дать исключат все профессиональные праздники
В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники
стрекоза, цветок
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления