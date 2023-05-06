В нескольких областях Казахстана сохраняется штормовое предупреждение

Синоптики "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 7 мая. В нескольких областях ожидается гроза, ветер и туман, сообщает Zakon.kz.

В течение дня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер, с порывами до 23 м/с на западе области. В городе Петропавловск днем также прогнозируется ветер силой 15-20 м/с.



На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, ветер на этой территории днем будет достигать порывов 15-20 м/с. В городе Уральск также ожидается гроза в течение дня.

Ночью и утром на западе и юге Мангистауской области прогнозируется туман. В городе Актау также ожидается туман.

Днем на западе и севере Костанайской области прогнозируется гроза, с порывами ветра 15-20 м/с. В то же время в центральной части области сохраняется высокая опасность возникновения пожаров. В городе Костанай также ожидается ветер порывами 15-20 м/с в течение дня.

В южных, горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза, тогда как на севере области возможна пыльная буря. Ветер на юге, в горных и предгорных районах области будет достигать порывов 15-20 м/с. В городе Шымкент также ожидается гроза, с порывами ветра 15-20 м/с во время грозы.

С 6 мая 21:00 до 7 мая 21:00 по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.



С 6 мая 21:00 до 7 мая 21:00 в городах Усть-Каменогорск, Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

