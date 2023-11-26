В ряде областей Казахстана сохраняется штормовое предупреждение
Прогноз синоптической ситуации
"На западе, северо-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. На остальной территории страны прогнозируется погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, на северо-западе, севере страны – гололед".РГП "Казгидромет"
Штормовое предупреждение
Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.
Утром и днем на юго-востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. Ветер до 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области и в областном центре Уральске ожидается туман.
В Астане ожидается ветер до 15 м/с, на дорогах гололедица.
На западе, севере Улытауской области ожидается ветер до 18 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. Порывы ветра до 23 м/с. В Кокшетау также на дорогах гололедица.
Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.
На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
На севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.
Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. Актау: ночью и утром ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.
В Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 15-20м/с.
- С 21.00 26 ноября до 21.00 27 ноября по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
- С 21.00 26 ноября до 21.00 27 ноября по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.