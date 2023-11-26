В ряде областей Казахстана сохраняется штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение по территории Казахстана на 27 ноября. По прогнозам синоптиков, на большей части республики туман и порывистый ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"На западе, северо-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. На остальной территории страны прогнозируется погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, на северо-западе, севере страны – гололед". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на юго-востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере области туман. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области и в областном центре Уральске ожидается туман.

В Астане ожидается ветер до 15 м/с, на дорогах гололедица.

На западе, севере Улытауской области ожидается ветер до 18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица. Порывы ветра до 23 м/с. В Кокшетау также на дорогах гололедица.

Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. Актау: ночью и утром ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер с порывами до 15-20м/с.

С 21.00 26 ноября до 21.00 27 ноября по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени. С 21.00 26 ноября до 21.00 27 ноября по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.