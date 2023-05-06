29-летнего мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу в Кокшетау

Фото: freepik

5 мая в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлен 29-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

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