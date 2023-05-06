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29-летнего мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу в Кокшетау

29-летнего мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу в Кокшетау Фото: freepik
5 мая в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлен 29-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Полиция установила, что ранее между потерпевшим и его знакомым произошел словесный конфликт, перешедший в драку.

Инцидент произошел вечером на улице, где мужчины случайно встретились.

Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Сотрудники полиции уже задержали второго участника конфликта, который предположительно нанес ножевое ранение. В настоящее время в рамках расследования устанавливается его причастность к происшествию.

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