Один из проспектов Астаны перекроют на ремонт

Планируется проведение среднего ремонта по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

Движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто на участке от ул. Бухар Жырау до ул. Орынбор (местный проезд в обе стороны), передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Длится ремонт будет с 6 по 12 мая текущего года.





"В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП города Астаны", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

2 мая в столице начался ремонт дорожного полотна по улице Кордай.