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Один из проспектов Астаны перекроют на ремонт

Один из проспектов Астаны перекроют на ремонт Фото: Zakon.kz
Планируется проведение среднего ремонта по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

Движение для автотранспортных средств будет полностью перекрыто на участке от ул. Бухар Жырау до ул. Орынбор (местный проезд в обе стороны), передает официальный сайт акимата столицы со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Длится ремонт будет с 6 по 12 мая текущего года.


"В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с Управлением административной полиции ДП города Астаны", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

2 мая в столице начался ремонт дорожного полотна по улице Кордай.

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Константин Вноровский
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