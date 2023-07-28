Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют из-за ремонта

Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют из-за ремонта Фото: Zakon.kz
Продолжается средний ремонт на проспекте Абая в Алматы согласно утвержденному графику, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день полностью завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части и открыто движение на участках от пр. Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Ауэзова в восточном направлении, передает пресс-служба акимата Алматы.

Следующий участок – от р. Есентай до ул. Наурызбай батыра. С 23:00 28 июля до 06:00 30 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Сатпаева, ул. Курмангазы. Сквозное движение транспорта по ул. Наурызбай батыра, пр. Сейфуллина, ул. Байтурсынова будет доступно.

Заезд, выезд на Центральный стадион, проезд с ул. Масанчи на пр. Абая в северном направлении будет ограничен, объезд будет организован по ул. Сатпаева и ул. Байтурсынулы.

В Алматы впервые ведется укладка асфальта с использованием полимеров в составе. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий и для организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы сотрудники патрульной полиции.

В акимате напомнили, что ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год, и принесли извинения за временные неудобства.

"Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Просим корректировать свой маршрут заранее".

Ранее стало известно, что в Алматы изменены пять схем автобусных маршрутов.

Читайте также

В ЗКО выбрали лучших товаропроизводителей

Появился график подачи воды жителям Медеуского района Алматы

На пробки из-за платного терминала на трассе Конаев – Алматы жалуются водители

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Астролог пообещала сумасшедшую удачу двум знакам зодиака в конце лета
Казахстанцы больше не смогут зарегистрироваться в садоводческих товариществах и кооперативах
Казахстанцы больше не смогут прописаться в садоводческих товариществах и кооперативах
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления