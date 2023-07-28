Участок на проспекте Абая в Алматы перекроют из-за ремонта

Продолжается средний ремонт на проспекте Абая в Алматы согласно утвержденному графику, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день полностью завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части и открыто движение на участках от пр. Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Ауэзова в восточном направлении, передает пресс-служба акимата Алматы.

Следующий участок – от р. Есентай до ул. Наурызбай батыра. С 23:00 28 июля до 06:00 30 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через ул. Сатпаева, ул. Курмангазы. Сквозное движение транспорта по ул. Наурызбай батыра, пр. Сейфуллина, ул. Байтурсынова будет доступно.

Заезд, выезд на Центральный стадион, проезд с ул. Масанчи на пр. Абая в северном направлении будет ограничен, объезд будет организован по ул. Сатпаева и ул. Байтурсынулы.

В Алматы впервые ведется укладка асфальта с использованием полимеров в составе. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет.



Во избежание дорожно-транспортных происшествий и для организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы сотрудники патрульной полиции.

В акимате напомнили, что ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год, и принесли извинения за временные неудобства.

"Это необходимая мера, чтобы дороги города служили нам дольше. Просим корректировать свой маршрут заранее".

Ранее стало известно, что в Алматы изменены пять схем автобусных маршрутов.