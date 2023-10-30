Несколько человек погибли в результате столкновения поездов в Индии

Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NDTV, по меньшей мере 3 человека погибли, когда скорый поезд столкнулся со стоящим пассажирским составом.



Позже источник в правительстве рассказал иностранным СМИ, что число погибших достигло 10. По его данным, около 25 человек пострадали.

Поезд следовал из населенного пункта Визага в пункт Раягаду в штате Андхра-Прадеш. Состав остановился из-за обрыва воздушного кабеля, после чего в него врезался скорый поезд. При ударе 3 вагона сошли с рельсов.

К месту инцидента направлено несколько бригад скорой помощи.





Ранее сообщалось, что в Греции в результате столкновения поездов 26 человек погибли, 80 ранены.