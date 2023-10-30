Несколько человек погибли в результате столкновения поездов в Индии
Согласно информации телеканала NDTV, по меньшей мере 3 человека погибли, когда скорый поезд столкнулся со стоящим пассажирским составом.
Позже источник в правительстве рассказал иностранным СМИ, что число погибших достигло 10. По его данным, около 25 человек пострадали.
Поезд следовал из населенного пункта Визага в пункт Раягаду в штате Андхра-Прадеш. Состав остановился из-за обрыва воздушного кабеля, после чего в него врезался скорый поезд. При ударе 3 вагона сошли с рельсов.
К месту инцидента направлено несколько бригад скорой помощи.
#BreakingNews Deeply saddened to hear that Odisha Andhra border train accident.... what would you say about it. #AndhraPradesh #TrainAccident #INDvsENG #TeJran #BiggBoss17 #Abhisha #Abhiya #Kerala #zonauang #MunawarFaruqui #RohitSharma #ShreyasIyer pic.twitter.com/VF10ubTdri— Supritha Sharma (@sharma_supritha) October 29, 2023
Ранее сообщалось, что в Греции в результате столкновения поездов 26 человек погибли, 80 ранены.