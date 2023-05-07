В Карабахе снова зафиксировано нарушение режима прекращения огня

В Аскеранском районе Нагорного Карабаха зафиксировано нарушение режима прекращения огня, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, "зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет".

В военном ведомстве подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента совместно с Баку и Ереваном уже начало разбирательство по факту произошедшего. В настоящее время российские миротворцы на 30 наблюдательных постах круглосуточно следят за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.

Кроме того, в оборонном ведомстве уточнили, что по маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах проведено патрулирование.

10 апреля в Мартунинском районе Нагорного Карабаха, являющемся зоной ответственности России, уже было зафиксировано нарушение режима прекращения огня.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.



При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий.