После 20 дней боев Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня на границе

Совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня на линии границы подписали Таиланд и Камбоджа, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала Thai PBS, интенсивные бои длились 20 дней.

"Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит и глава минобороны Камбоджи Теа Сейха подписали совместное заявление о возобновлении режима прекращения огня с 27 декабря", – говорится в сообщении.

Как уточняется, переговоры Таиланда и Камбоджи в рамках Общего комитета по границам на уровне министров обороны двух стран, проходившие на пограничном контрольно-пропускном пункте Бан Пхаккрат на территории таиландской провинции Чантхабури, продлились около 40 минут, из которых обмен мнениями министров обороны занял около 15 минут.

Согласно опубликованной информации, в качестве международных наблюдателей участвовала группа военных атташе стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Таиланд и Камбоджа, во главе с военным атташе Малайзии в Бангкоке бригадным генералом Самсулом Ризой Бин Мусой. После церемонии камбоджийская делегация вернулась на свою территорию.

Отметим, что лидеры Таиланда и Камбоджи 26 октября 2025 года подписали расширенное соглашение о прекращении огня. Соглашение предусматривает освобождение Таиландом 18 камбоджийских солдат, содержавшихся в плену, а также начало вывода обеими сторонами тяжелого вооружения из приграничной зоны. Однако в начале декабря страны вновь обменялись огнем.