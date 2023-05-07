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Без света остались жители в трех районах Костаная

Без света остались жители в трех районах Костаная Фото: pixabay
Дома сразу в трех районах Костаная остались без электроснабжения из-за крупной аварии на электросетях, сообщает Zakon.kz.

Вечером шестого мая жители восьмого микрорайона Костаная остались без электричества. Свет погас во всех домах этой части города. Также обесточенными оказались несколько домов в соседних седьмом и девятом микрорайонах, передает сайт "Костанайские вести".

Изданию информацию подтвердили в службе "109". Там же сообщили, что аварийные бригады выехали для устранения неполадок.

Позднее стало известно, что к полуночи ремонтные работы были завершены и дома подключили к электричеству.

Перебои с электричеством – нередкая проблема для регионов Казахстана. В вопросе поставок электроэнергии и проблемами с ее подачей разбирались журналисты Zakon.kz.

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Мария Мельникова
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