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Несколько районов Уральска остались без света

Несколько районов Уральска остались без света Фото: pixabay
Сильный ветер и снегопад стали причиной порывов на электролиниях, что привело к аварийным отключениям света. Жители сразу нескольких крупных районов Уральска остались без электричества, сообщает Zakon.kz.

Вечером в пятницу, 24 ноября, жители нескольких районов Уральска пожаловались на отсутствие электричества в домах. Без света остались жители крупных районов Зачаганск, Ремзавод, участок из нескольких улиц в центральной части города и пятый микрорайон, передает Мой город.

Как рассказал начальник городских сетей Сергей Доля, причиной стала непогода. Из-за ветра и снега случились аварии на линиях, что привело к отключению света. Тем временем, работы по восстановлению подачи начаты и частично свет появился в домах горожан.

Стоит отметить, что из-за ветра и бурана все трассы вокруг Уральска закрыты. Видимость на дорогах не превышает ста метров. Ранее аэропорт центра Западно-Казахстанской области сообщил об отмене рейсов.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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