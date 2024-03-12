Солдаты в Актау создали боевую машину из подручных средств

Военнослужащие срочной службы в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад" демонстрируют свои навыки в робототехнике, сообщает Zakon.kz.

Одной из ярких иллюстраций их творческой работы стало создание боевой машины из подручных средств. Эта самодельная конструкция – дело рук механиков-водителей второго штурмового батальона рядовых срочной службы Баттала Османова и Юсуфа Парманкула, призванных из Туркестанской области 10 месяцев назад, сообщили в Министерстве обороны РК.





Фото: МО РК

Рядовой Юсуф Парманкул давно увлекается электротехникой и автомобилями, в школе занимался робототехникой. Учась в колледже по специальности "техник-электрик", принимал участие в международных соревнованиях TURKESTAN World Skills по робототехнике.



Рядовой Баттал Османов с детства занимался конструированием под руководством своего отца. Вместе они работали над созданием хитроумных устройств, которые помогали облегчить повседневную жизнь человека.

"После завершения боевых стрельб взводов я с другом получил задачу от командира батальона сконструировать боевую машину с дистанционным самоуправлением. Начертив схему, мы приступили к изготовлению машины из подручных средств. На все ушло около двух недель. Машине дали имя нашего батальона – "Барыс". "Броневик" весит около десяти килограммов, оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ с пультом управления. Пулемет поворачивается на 360 градусов, максимальная скорость движения 10–15 км в час. В дальнейшем мы думаем его усовершенствовать, возможно, установим гранатомет, усилим шасси и увеличим скорость", – поделился Баттал Османов.

Такие примеры говорят о том, что военная служба не только закаляет характер и дисциплинирует, но и дает возможность раскрыть таланты и проявить себя.