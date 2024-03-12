Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Солдаты в Актау создали боевую машину из подручных средств

Солдаты в Актау создали боевую машину, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:31 Фото: МО РК
Военнослужащие срочной службы в бригаде морской пехоты регионального командования "Запад" демонстрируют свои навыки в робототехнике, сообщает Zakon.kz.

Одной из ярких иллюстраций их творческой работы стало создание боевой машины из подручных средств. Эта самодельная конструкция – дело рук механиков-водителей второго штурмового батальона рядовых срочной службы Баттала Османова и Юсуфа Парманкула, призванных из Туркестанской области 10 месяцев назад, сообщили в Министерстве обороны РК.

Солдаты в Актау создали боевую машину, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 16:31

Фото: МО РК

Рядовой Юсуф Парманкул давно увлекается электротехникой и автомобилями, в школе занимался робототехникой. Учась в колледже по специальности "техник-электрик", принимал участие в международных соревнованиях TURKESTAN World Skills по робототехнике.

Рядовой Баттал Османов с детства занимался конструированием под руководством своего отца. Вместе они работали над созданием хитроумных устройств, которые помогали облегчить повседневную жизнь человека.

"После завершения боевых стрельб взводов я с другом получил задачу от командира батальона сконструировать боевую машину с дистанционным самоуправлением. Начертив схему, мы приступили к изготовлению машины из подручных средств. На все ушло около двух недель. Машине дали имя нашего батальона – "Барыс". "Броневик" весит около десяти килограммов, оснащен 7,62-мм пулеметом ПКТ с пультом управления. Пулемет поворачивается на 360 градусов, максимальная скорость движения 10–15 км в час. В дальнейшем мы думаем его усовершенствовать, возможно, установим гранатомет, усилим шасси и увеличим скорость", – поделился Баттал Османов.

Такие примеры говорят о том, что военная служба не только закаляет характер и дисциплинирует, но и дает возможность раскрыть таланты и проявить себя.

Ирина Капитанова
Интересное МО РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Рамазан-2024: суть поста, намерение и важные даты
Рамазан-2024: что можно и нельзя делать во время поста
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: