Шесть сигналов организма, которые нельзя игнорировать

Специалисты Центра исследования рака в Великобритании назвали шесть наиболее тревожных признаков, на которые обязательно стоит обратить внимание и обратиться с ними к врачу, сообщает Zakon.kz.

Предупреждать болезнь легче, чем лечить. Лечить болезнь на ранних стадиях эффективнее. Врачи всего мира призывают проходить плановые осмотры и отмечать в своем организме любые изменения. Так специалисты британского Центра исследования рака собрали шесть признаков, которые могут свидетельствовать о заболевании, пишет DailyMail.

Уплотнение или опухоль

К любому уплотнению на теле, которое не проходит, следует относиться серьезно. Уплотнения или припухлости на шее, под мышками, на животе, в паху, в груди или яичках могут быть признаком рака, предупреждают в Центре исследования.

Если вы обнаружили припухлость или уплотнение, которые увеличиваются в размерах, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом. Эксперты говорят, что важно регулярно проверять грудь, подмышки и область паха на наличие новых образований.

Потеря веса

Непреднамеренная потеря веса также может быть признаком рака. Несмотря на то, что небольшие изменения веса являются нормальными, специалисты предупреждают, что люди, которые значительно теряют в весе без каких-либо усилий, должны поговорить со своим врачом.

Рак может вызывать необъяснимую потерю веса по разным причинам. Например, при раке кишечника потеря веса может быть вызвана опухолью, поскольку она снижает аппетит. Опухоль также может физически блокировать кишечник, вызывая боль в желудке и аналогичным образом мешая вам есть, объясняют специалисты.

Боль

Боль – это способ тела сообщить, что что-то не так. По данным исследования рака, вам следует обратиться за медицинской помощью при любой постоянной боли в теле, так как это может быть признаком чего-то серьезного. Боль может быть признаком опухоли, например, постоянная боль в горле может указывать на рак горла, а боль в животе может быть признаком рака кишечника.

Синяки и кровотечения

Кровотечение или кровоподтеки без причины могут быть предупреждающим признаком рака. Согласно исследованиям, кровь в кале или моче или даже рвота или кашель с кровью являются признаками нескольких типов рака. Рак кишечника, рак шейки матки, а также рак легких могут вызвать необъяснимое кровотечение.

Необъяснимые синяки также могут быть признаком лейкемии.

О необычных вагинальных кровотечениях между менструациями, после секса или после менопаузы также следует сообщить своему врачу.

Усталость

Усталость и стресс стали частым явлением. Но если вы все время чувствуете усталость, вам следует поговорить с врачом. Внутреннее кровотечение опухоли может вызвать усталость, потому что оно может перерасти в анемию, когда в организме не хватает эритроцитов.

Ночная потливость

Согласно исследованиям, лихорадка или сильное потоотделение ночью могут быть признаком инфекции. Потоотделение также может быть побочным эффектом некоторых лекарств, и женщины испытывают его во время менопаузы. Однако, если у вас очень сильный и обильный ночной пот или необъяснимая лихорадка, вам следует обратиться к врачу.

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