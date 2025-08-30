#АЭС в Казахстане
Советы

Семь важных сигналов организма, которые нельзя игнорировать

признаки и симптомы, которые нельзя игнорировать, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 12:53 Фото: freepik
Доктор Кайван Хан, врач общей практики из Лондона, назвал семь признаков, которые требуют внимания, даже если вы чувствуете себя хорошо, передает Zakon.kz.

Безобидные на первый взгляд признаки серьезных заболеваний он перечислил в беседе с HuffPost.

  1. Необъяснимая потеря веса. Потеря более 5% массы тела за полгода без диеты и тренировок может указывать на серьезные болезни, включая рак.
  2. Постоянная усталость. Если усталость не проходит после отдыха, это может быть симптомом анемии, сердечных заболеваний или нарушений сна.
  3. Изменения в работе кишечника. Длительный запор, диарея или кровотечение могут сигнализировать о синдроме раздраженного кишечника, целиакии или даже раке.
  4. Частые головные боли. Если головные боли мешают жить или сопровождаются рвотой, изменениями зрения или онемением, нужна консультация врача.
  5. Одышка. Затрудненное дыхание без физической нагрузки может быть связано с астмой, сердечными болезнями или тромбозом легких.
  6. Шишки и припухлости. Хотя многие из них доброкачественные, уплотнения могут указывать на рак молочной железы или лимфому.
  7. Изменения кожи. Пожелтение, синеватый оттенок, новые или меняющиеся родинки требуют обследования, так как могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

Врач советует не игнорировать эти симптомы и своевременно обращаться к специалистам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ сделать рак уязвимым.

Асель Аукешева
